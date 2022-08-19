Посмотрите на кроссовер Toyota Fortuner с туалетом в багажнике

Модернизированный кроссовер принадлежит автожурналисту из Индии

На YouTube-канале Revokid Vlogs появилось видео модернизированного кроссовера Toyota Fortuner с унитазом в багажнике. Индивидуальный туалет у владельца автомобиля индийского журналиста Сарата Саджи появился благодаря Ojes Automobiles. Отдел специальных проектов компании занимается доработкой транспортных средств для людей с ограниченными возможностями.

Унитаз установили в небольшой «комнате» на вместе одного из сидений третьего ряда. Выглядит туалетная комната очень маленькой, но владелец довольно комфортно разместился на унитазе. Также в видео виден гибкий душевой шланг и сливное отверстие в полу. Попасть в туалет можно полностью сложив сиденье второго ряда. Судя по видео делается это очень легко, практически одной рукой.

Среднеразмерный кроссовер Fortuner построен на платформе Toyota Hilux. Актуальное, восьмое поколение пикапа вышло на рынок в мае 2015 года. Обновленную версию модели с улучшенной внешностью и салоном компания показала в 2019 году. На рынке Toyota Hilux доступен с дизельными моторами рабочим объемом 2,4 и 2,8 литра. Отдача меньшего 150 л.с., старшего — 177 л.с. На отдельных рынках доступна бензиновая модификация с 2,7-литровым двигателем мощностью 166 л.с.