Посмотрите на огромный Ford Bronco из снега (видео)

Работа над полноразмерной скульптурой заняла пять дней

Этот «снежный» Ford Bronco в натуральную величину удалось запечатлеть перед конференц-залом «Буффало Ниагара». Автомобилем-снеговиком, над которым на протяжении пяти дней трудился Эрик Джон, могут любоваться прохожие и посетители автосалона в Буффало, штат Нью-Йорк. Сам автор называет свою работу одной из самых сложных из тех, над которыми ему когда-либо приходилось работать.

Сложность заключалась не только в размерах скульптуры, но и в том, что она должна была быть трехмерной и выглядеть как настоящий внедорожник. Для Джона эта задача оказалась не простой, поскольку до этого он занимался изображением живых существ.

Еще одной особенностью скульптуры стало ее положение. Автомобиль, словно установлен на постаменте, с которого он скатывается прямо к дверям здания.

Несмотря на сложность работы, украшать улицу «снежному» Bronco осталось недолго. Уже 9 февраля в Буффало ожидается плюсовая температура. Но автора это не смущает, поскольку его работу увидело большое количество прохожих и гостей мероприятия.