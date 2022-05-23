Виртуальный Lamborghini V12 Vision Gran Turismo воплотился в дереве
Гиперкар Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, созданный итальянской маркой специально для игры Gran Turismo Sport, приобрел реальные формы. Правда, изготовлен он из дерева и ездит не так быстро, как в популярном гоночном симуляторе.
Деревянный Ламборджини построил для своего сына мастер из Юго-Восточной Азии и по совместительству автор YouTube-канала Woodworking Art. В 2021 году он создал деревянные мини-копии Lamborghini Sian, Bugatti Centodieci и Ferrari 250 GTO. Для своих работ мужчина использует древесину выброшенных деревьев.
Весь процесс создания реплики, от задумки до первого выезда, уместился в коротком видео. Хотя на самом деле работа над гиперкаром продолжалась в течение 96 дней. Изначально мастер сварил стальную раму, на которую установил все необходимые элементы подвески, электродвигатель и тормоза. Также на нее прикреплены капот и задняя дверь, которые можно поднимать и опускать дистанционно.
Все элементы кузова и даже тормозные суппорты и колпаки ступиц — деревянные. Кузовные панели мастер вырезал из древесины двух видов, склеил и установил на стальной каркас. После этого корпус автомобиля прошел несколько этапов отделки. Завершающим было покрытие конструкции лаком.
В одноместном салоне — вырезанное из цельного куска дерева рулевое колесо с «сенсорными клавишами» и логотипом марки по центру, гоночный «ковш» и несколько светодиодов. Также светодиодными полосами украшены колеса и кузов «гиперкара». Помимо декоративной функции они выполняют роль указателей поворотов.