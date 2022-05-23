Виртуальный Lamborghini V12 Vision Gran Turismo воплотился в дереве

Создание деревянной реплики автомобиля для гоночного симулятора Gran Turismo Sport заняло 96 дней

Гиперкар Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, созданный итальянской маркой специально для игры Gran Turismo Sport, приобрел реальные формы. Правда, изготовлен он из дерева и ездит не так быстро, как в популярном гоночном симуляторе.

Деревянный Ламборджини построил для своего сына мастер из Юго-Восточной Азии и по совместительству автор YouTube-канала Woodworking Art. В 2021 году он создал деревянные мини-копии Lamborghini Sian, Bugatti Centodieci и Ferrari 250 GTO. Для своих работ мужчина использует древесину выброшенных деревьев.

Весь процесс создания реплики, от задумки до первого выезда, уместился в коротком видео. Хотя на самом деле работа над гиперкаром продолжалась в течение 96 дней. Изначально мастер сварил стальную раму, на которую установил все необходимые элементы подвески, электродвигатель и тормоза. Также на нее прикреплены капот и задняя дверь, которые можно поднимать и опускать дистанционно.

Все элементы кузова и даже тормозные суппорты и колпаки ступиц — деревянные. Кузовные панели мастер вырезал из древесины двух видов, склеил и установил на стальной каркас. После этого корпус автомобиля прошел несколько этапов отделки. Завершающим было покрытие конструкции лаком.

В одноместном салоне — вырезанное из цельного куска дерева рулевое колесо с «сенсорными клавишами» и логотипом марки по центру, гоночный «ковш» и несколько светодиодов. Также светодиодными полосами украшены колеса и кузов «гиперкара». Помимо декоративной функции они выполняют роль указателей поворотов.