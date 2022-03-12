Байден запретил экспорт предметов роскоши в Россию

Под него попали и автомобили премиум-класса

Новый пакет американских экономических санкций коснулся поставок в Россию предметов роскоши, которые так любят российские элиты. Помимо дорогих часов, бриллиантов, алкоголя и одежды под запрет попали и люксовые автомобили.

Какие именно модели перестанут экспортировать на рынок страны-агрессора, не уточняется. До начала военной агрессии из США в Россию экспортировали внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, некоторые модели Jeep, а также кроссоверы Nissan Pathfinder и ряд моделей BMW и Mercedes-Benz американской сборки. По всей вероятности, прекратятся и поставки электромобилей Tesla, которые завозились в страну отдельными сторонними компаниями.

Ранее о приостановке поставок своих автомобилей на рынок России объявили практически все существующие мировые автомобильные бренды. Также было остановлено местное производство моделей Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Citroen и Opel. Пришлось россиянам остановить и конвейер по сборке своих «Лад».