Новости Более чем в 800 бомбоубежищах Киева появился Wi-Fi

Для этого интернет-провайдерам понадобилось меньше месяца

В начале марта Киевская городская администрация обратилась к интернет-провайдерам с просьбой подключить укрытия и бомбоубежища города к сети интернет. Меньше чем за месяц количество укрытий, в которых люди могут пользоваться бесплатным Wi-Fi достигло 805 единиц. Об этом в сводке за 31 марта сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Также сообщается, что в городе возобновляют работу предприятия, учреждения, объекты торговли и сферы обслуживания. Военная администрация продолжает доставлять гуманитарную помощь на социальные объекты.

В своем обращении Жирнов также напомнил киевлянам о необходимости быть внимательными, чтобы не пострадать от неразорвавшихся мин и снарядов.

«Военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, на дорогах. На освобожденных территориях украинские военные и подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций проводят зачистку и разминирование территорий», — сказал глава военной администрации столицы.