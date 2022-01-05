Chrysler возродил историческое имя для нового электромобиля

Новинка получила запас хода до 650 км

На выставке CES 2022, которая в настоящее время проходит в Лос-Анджелесе (США), Chrysler представил концепт электрического кроссовера под названием Airflow. Это имя компания использовала и ранее. С 1934 по 1937 год под ним выпускалась представительская модель, которая была первой в мире с аэродинамически проработанным кузовом.

Концепт Airflow выглядит стильно и современно. Его дизайн схож с шоу-каром, который был показан в июле 2021 года на мероприятии Stellantis EV Day. Он получил обтекаемый кузов без резких углов и выштамповок, узкую светодиодную оптику, пластиковый обвес, крупные колеса и контрастную крышу.

Салон модели просторный и комфортный. На передней панели установлено три крупных экрана, один из которых отвечает за цифровую приборную панель, второй – мультимедийную систему, а третий – адресован переднему пассажиру. Также есть два дисплея для задних пассажиров. В каждый экран встроена камера и его можно персонализировать.

К тому же концепт оснащен системой STLA AutoDrive, которая соответствует автопилоту третьего уровня. В отделке использована кожа растительного дубления и материалы, изготовленные из переработанного пластика.

Электромобиль основан на модульной платформе STLA Stellantis. Он оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси), суммарная отдача которых составляет 201 л.с. На одном заряде электрокар сможет проезжать от 560 до 650 км в зависимости от емкости батареи. Серийную версию электрического кроссовера намерены вывести на рынок в 2025 году.