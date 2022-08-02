Цветочные мотивы и много золота — Chery показала будущее суббренда Exeed

Первая серийная модель марки в новом фирменном дизайне ожидается в течение следующих двух лет

Chery Automobile представила концептуальный кроссовер AtlantiX. Шоу-кар продемонстрировал какими будут будущие серийные модели созданного в 2017 году премиального суббренда Exeed.

Концепт отличается «гладким» кузовом с минималистичной пластикой, покатой линией крыши и оригинальной оптикой. В частности, дневные ходовые огни дизайнеры спрятали за бампером. Таким образом, они видны только тогда, когда светятся. Комфортный доступ в салон обеспечивают широкие распашные двери без центральной стойки. Задние открываются против движения автомобиля. Дверные ручки — выдвижные. На месте традиционных боковых зеркал заднего вида — камеры.

В салоне — комфортные сиденья в обивке из шерстяной ткани, разделены центральной консолью, как в переднем, так и в заднем ряду. Панель приборов и мультимедийная система объединены в один блок. Диагональ установленного перед водителем дисплея составляет 24,6 дюймов. В отделке использовано светлое натуральное дерево. В дверные карты, спинки передних сидений и панели за креслами второго ряда интегрирована Led-подсветка.

Еще одна заметная деталь — золотой декор на кузове и салоне. «Золотом» покрыты декоративные вставки в бамперах, на дверях и над боковыми стеклами. Особенно заметна массивная вставка в задней части кузова. В салоне выделяются три «золоченые шайбы» на центральной консоли.

Первой серийной моделью в новом фирменном дизайне будет люксовый кроссовер под кодовым обозначением M38T. Ожидается, что ему достанется 80% дизайнерских решений концепта AtlantiX.

Известно, что M38T получит «автопилот» с 21 базовой функцией комплекса помощи водителю и 11 расширенными функциями «интеллектуального вспомогательного вождения». Базовой будет гибридная силовая установка на основе 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. В пару мотору обещана восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

На рынке новый кроссовер суббренда Exeed появится в течение двух лет.