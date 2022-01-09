Дом на колесах, установивший рекорд скорости ищет нового владельца

Автомобиль оценили в 40 тысяч долларов

На eBay появилось объявление о продаже кемпера с богатой историей. Речь об автодоме Chinook RV, построенном на базе фургона Ford E-350. Уникальность лота в том, что в 1998 году он стал мировым рекордсменом скорости среди автодомов на соляном озере Бонневиль. Тогда его удалось разогнать до 160 км/ч.

После такого невероятного успеха Chinook RV отправился в затяжное путешествие по стране, которое растянулось на 17 лет. Теперь же владелец решил продать кемпер за 40 тысяч долларов.



Внешне он мало чем отличается от большинства автодомов. Единственное, что выдает его рекордное прошлое — наклейки от спонсоров, красующиеся на кузове.

В движение Chinook RV приводит 6,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 305 л.с. В салоне традиционный туристический набор: небольшая кухня с варочной панелью, раковиной и холодильником, стол и большой диван. Не обошлось без душа и туалета. В ходе подготовки к заезду владелец убрал из него все лишнее, снял кондиционер и баки для хранения запасов питьевой воды. Позже все вернули обратно.