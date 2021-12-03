Эксклюзивный тест-драйв Porsche 911 Carrera: знакомимся с репликой легендарного купе в Киеве (видео)

Сейчас никого не удивит словосочетание “кроссовер Porsche”, а в начале 80-х такую оно звучало поистине фантастически. Пожалуй для всех, кроме инженеров Porsche, готовивших автомобиль к участию в ралли-рейде “Париж-Дакар”. Марафон, придуманный мотогонщиком Тьерри Сабином, в те годы набирал популярность и к нему все больше присматривались заводские команды. Да и полный привод на легковых машинах на то время только только начал появляться (вспомним Audi Quattro) и также был заманчивой и перспективной технологией. Оставался главный вопрос — на чем ехать? В качестве боевой машины был выбран Porsche 911!

Гоночная история

На тот момент у Порше уже был небольшой опыт участия в ралли на Porsche 924 GTS, а еще раньше, в 1978 году, на Porsche 911 SC Safari в ралли Сафари в Кении. Но к Дакару требовалась еще более серьезная подготовка, ведь маршрут был в несколько раз длиннее, опаснее и изобиловал разнообразными типами покрытия.

На гонку в 1984 году Porsche выставила три экипажа, в один из которых входил легендарный пилот Жаки Икс, сумевший привлечь спонсоров и заручившись серьезной поддержкой немецкого автопроизводителя. Создатели Porsche 953 (именно такой индекс получил этот спортивный прототип) модернизировали двигатель, в том числе слегка дефорсировав его, поставили несколько емких топливных баков, поменяли ходовую, попутно увеличив клиренс до 27 см, а самое главное – оснастили 911 полным приводом!

Постоянный полный привод с приоритетом на заднюю ось (в пропорции 30/70) имел к тому же блокировку межосевого дифференциала. С этими и другими доработками, превратившими обычный 911 в грозный спортивный болид, команда не только добралась до финиша в Дакаре, но один из Porsche 953 (экипаж Рене Метж/Доминик Лемойн) выиграл гонку! На первом в истории компании полноприводном Порше.

Конечно, от серийного купе там было мало, автомобиль был изготовлен считайте вручную и был заточен главным образом на доезд и победу, но тем не менее! К тому же технологии и наработки не ушли в архив и нашли применение в Porsche 959, подготовленные версии которого в 1986 также смогли победить в ралли Дакар, взяв два первых места. Ну а в 1989 году свет увидел серийный полноприводный Porsche 911.

Ретро-реплика

Легендарное спортивное прошлое марки не может не восхищать и не вызывать желание прикоснуться к нему. Но знаменитые экземпляры, будь-то спортивная техника, концепт-кары или эксклюзивные модели находятся либо в частных коллекциях, либо в лучшем случае в музеях. Понятное дело, что ни посидеть, ни тем более поездить на них не получится. Но в данном случае нет ничего невозможного, и такой автомобиль можно… воссоздать!

С Олегом мы познакомились на ретро-фестивале OldCarLand-2021, где мое внимание буквально сразу привлек “девять один один” в той самой ливрее Rothmans. Оказалось, что это лишь один из автомобилей, построенных небольшой командой специалистов-энтузиастов в Гамбурге. Олег уехал в Германию еще в 90-х, на заработки.

Время тогда было непростое, но и заграницей устроиться на работу было непросто. Помог случай, по воле которого повезло устроиться в мастерскую по ремонту автомобилей Porsche. “Мы с братом тогда как раз искали работу на сервисе, и это было последние место, куда уже решили просто зайти, что называется, “на удачу” – вспоминает Олег. И она им улыбнулась! Проработав в этой мастерской довольно долгое время, Олег постепенно увлекся реставрацией классических Порше, а затем и постройкой репликаров.

Каким будет такой автомобиль зависит от пожеланий заказчика. Кто-то увлекается автоспортом и выступает на таких автомобилях в любительских ралли-марафонах, а кто-то просто хочет иметь возможность ездить на такой необычной машине по выходным. Соответственно, в зависимости от этого выбирается уровень доработок и переделок. В данном Porsche 911 клиент хотел оставить оригинальный салон и двигатель, но серьезно изменить ходовую часть плюс сделать окраску в дакаровском стиле. В конечном итоге, автомобиль должен был быть пригоден для использования на дорогах общего пользования, но с возможностью выбираться на бездорожье. Что и было блестяще реализовано!

Монструозного вида шины с высоким профилем и зубастым рисунком заметно приподняли Porsche над дорогой, но потребовали доработки и расширения колесных арок. А знаете, что самое необычное, когда садишься за руль этого 911? Попадаешь в спортивное купе, но пригибаться не приходится, да и сидишь в итоге высоко. Дверь с тонкой рамкой закрывается легко и с особым, ретро-звуком.

Вообще, интерьер этого Porsche 911 начала 80-х словно машина времени переносит на сорок лет назад: коричневые оттенки обивки (салон перешит в соответствии с оригиналом), пять аналоговых циферблатов приборов, во главе которых тахометр, и минимум “лишних” вспомогательных органов управления. Места внутри не очень много, лобовое стекло близко, передние кресла стоят считайте вплотную друг к другу, но в то же время здесь умудрились пристроить регулятор интенсивности обдува салона. В то время как остальные регулировки находятся в более привычном месте. Хотя этих самых регулировок здесь минимум, а количество циферблатов едва ли не больше кнопок на передней панели.

Устроиться за рулем более-менее удобно история непростая, поскольку вынос у руля минимальный, а кресло регулируется лишь по длине да углу наклона спинки. Приходится подстраиваться. Но главное коварство таилось в педальном узле, поскольку сами педали устроены не совсем обычным способом – они словно “растут” из пола! То есть нажимать их нужно не вперед, как мы это привыкли делать, а немного вниз. Ну что же, пора опробовать Porsche 911 Carrera на ходу!

На легендарном купе по столичным дорогам

Конечно, самый главный челлендж для меня был аккуратно сработать сцеплением и коробкой передач. Да, ездить на “механике” я не разучился, но упомянутая специфика педалей плюс длинный рычаг вселяли опасения. И если новые машины с МКП (такие еще встречаются!) будут всячески помогать вам не заглохнуть при трогании, то здесь ничего этого нет и в помине. Тут вообще нет никаких вспомогательных систем, даже ABS!

Но опасения были напрасны – тронулся я легко и Porsche бодро побежал по киевским улицам. И на ходу Porsche 911 Carrera прекрасен! Послушный, юркий, “живой”! Самое главное не “проваливаться” по оборотам, желательно не ниже 2 тысяч. Конечно, 6-цилиндровый оппозитный двигатель вывезет и с самых низов, но будет всячески показывать, что ему это совсем не нравится. А если держать стрелку тахометра в тонусе, то 911 начинает ехать так бодро, что можно и в рамках ПДД не удержаться!

Свой вклад вносит и звуковое сопровождение. И дело тут не только в “зубастых” шинах, но и в особом рокоте оппозитного мотора и в хорошей слышимости в целом. Конечно, некоторая шумоизоляция тут есть, но даже на городских скоростях ты отчетливо слышишь автомобиль. Работу его агрегатов, где-то скрипнувшую панель, шум набегающего ветра. И это настолько интересное ощущение!, которое помогает еще лучше чувствовать этот автомобиль. Пожалуй, это неизменная составляющая ретро-техники и составляющая тех эмоций, которые она способна подарить.

Но Porsche 911 1984 года – кстати, именно с этого года в серию пошел новый двигатель 3.2 мощностью 230 л.с. и вернулось обозначение Carrera – удивительно легкий в управлении и послушный автомобиль. Только увлекшись драйвом, в поворотах нужно не забывать о другой развесовке, иначе можно зайти в вираж по очень широкой дуге.

Приноровиться пришлось и к специфической обзорности. С одной стороны высокая посадка и тонкие стойки минимизируют слепые зоны, а с другой в зеркала заднего вида мало что видно, так что приходится все время оглядываться по сторонам.

Но все это сущие пустяки по сравнению тем, что это спорткупе умеет на бездорожье (необычная фраза, но в данном случае абсолютно правдивая)! Задний привод, как минимум 25 см клиренса и серьезно модернизированная подвеска дают возможность “переть” не особо обращая внимания на многие изменения рельефа! Ямы, холмы, брустверы, валуны все это Porsche 911 проходит едва ли играючи. Фирменный трюк – заезд колесами одной стороны на бордюр не снижая скорости. И вы думаете в салоне сильно тряхнуло? Нисколько! А как залихвацки он уходит в занос!

Конечно, экстремальное бездорожье мы автомобилю не предлагали, но ведь и его миссия в другом. Представляя собой необычный сплав спортивного купе и внедорожника, такой Porsche способен подарить самые крутые эмоции от вождения! Когда-то именно такой сплав помог Porsche выиграть Дакар, теперь это великолепный ретро-проект.

По сути, еще немного доработок, и на такой машине уже можно участвовать в любительских (и не очень) ретро-ралли. Вот это хобби, правда?

Единственный нюанс – далеко недешевое. Ведь надо не только найти донорский автомобиль, но и провести ряд специфических доработок, причем так, чтобы потом можно было использовать автомобиль и на обычных дорогах.

Более подробно об этом и о Porsche 911 смотрите в нашем видеообзоре: