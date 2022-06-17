Электрокары Tesla с автопилотом стали участниками 273 аварий — статистика NHTSA

За год в США зарегистрировано 392 аварий с участием автомобилей разных марок с системами автономного управления

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) опубликовало первый пакет данных об авариях с участием автомобилей, оборудованных системами автономного управления. В него вошла информация о ДТП, произошедших в период с июля 2021-го по май 2022 года. В общей сложности, менее чем за год автомобили с автопилотом стали участниками 392 аварий. Из них в 273 случаях (почти 70%) фигурируют электромобили Tesla. Большинство ДТП с серьезными травмами или смертельным исходом.

Ранее NHTSA заявляло, что начиная с 2016 года расследовало 42 аварии, потенциально связанные с автоматическими системами помощи водителю. Из них — 32 с участием Tesla, в том числе пять со смертельным исходом. В целом смертельными за этот период были только шесть ДТП. По данным регулятора, электромобили Tesla отключают «усовершенствованную систему Tesla Autopilot», примерно за одну секунду до удара.

Tesla Autopilot — это набор систем, который позволяет водителю не контролировать автомобиль. Электроника контролирует скорость и безопасную дистанцию, удерживает в полосе движения и меняет ее на шоссе. Бета-версия Full Self-Driving добавляет возможность маневрировать по городским улицам, выполнять повороты, останавливаться на знаках «стоп» и светофорах.

Также в «тройку» лидеров аварийности вошли Subaru и Honda. Эти компании оснащают свои автомобили системами помощи водителю, которые действуют как более продвинутый круиз-контроль. То есть удерживают дистанцию, поддерживая скорость и контролируют полосу движения на шоссе. Результаты обеих куда скромнее, чем Tesla. За тот же период Honda сообщила 90 случаях, Subaru — о 10.

Также агентство предоставило данные об авариях с участием беспилотников. Всего зарегистрировали 130 сбоев, в том числе 62 из Waymo, дочерней компании Google. Как отмечается, чаще всего беспилотники сталкиваются с неподвижными объектами или другими автомобилями. В 20 авариях — это столб или дерево, в 10 — животные, в двух — автомобили экстренных служб. Еще в трех авариях пострадали пешеходы, в одной — велосипедист.

Скачок количества аварий с участием автомобилей с «автопилотом» связан с тем, что в 2021 году автопроизводителей обязали предоставлять отчеты о ДТП в течение дня после фиксации. Это касается любого инцидента, связанного с система помощи водителю. Компании также обязаны сообщать о авариях, связанных с технологиями, включающими срабатывание подушек безопасности. Не исключено, что до этого производители умалчивали о большинстве случаев ДТП.