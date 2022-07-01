Гарантію на JAGUAR подовжено: п’ять років замість трех

Jaguar впроваджує нову п’ятирічну гарантію на весь модельний ряд автомобілів, включно з повністю електричним Jaguar I-PACE та автомобілями із гібридними двигунами.

Jaguar – перший виробник преміальних автомобілів, що подовжив термін дії гарантії на більше, ніж 3 роки. Така інновація пропонує 5 років свободи, прозорість у витратах на обслуговування та експлуатацію. Jaguar, для автомобілів придбаних у дилерській мережі Jaguar в Україні після 1 липня, здійснюватиме гарантійні ремонти протягом 5 років або 150 000 км пробігу – залежно від того, що настане раніше. Якщо будь-яка запасна частина чи аксесуар потребуватиме ремонту, або заміни через виробничий дефект, Jaguar виконає ці роботи безкоштовно відповідно до умов гарантії. Корисним є і додаток InControl Remote: власник може керувати окремими функціями автомобіля та отримувати інформацію щодо статусу авто (чи зачинені вікна та двері, який рівень палива тощо). У випадку непередбачуваних ситуацій на дорозі власник Jaguar може скористатися автоматичним екстреним викликом. Це – абсолютна впевненість у кожній подорожі.

5-річна гарантія на нові авто – це черговий крок до екологічного майбутнього. До 2025 року Jaguar планує стати повністю електричним преміальним брендом в межах стратегії Reimagine (від англ. – «Переосмислення»). Компанія не лише переосмислює сучасну розкіш, а й забезпечує власникам Jaguar повну впевненість у автомобілі, досконале сервісне обслуговування та екологічну мобільність.

Виробник Jaguar впевнений, що нова 5-річна гарантія Jaguar та подовжений до 5 років термін безкоштовної підтримки InControl Remote позитивно вплинуть на залишкову вартість кожного авто, до якого будуть застосовані нові гарантійні умови.

Ральф Зульцбах, старший менеджер проектів з консалтингу в Autovista Group, відзначив: «Подовжена гарантія свідчить про впевненість у якості та надійності автомобілів Jaguar. Очікується і підвищення рівня продажів автомобілів на 2%». У компанії переконані, що рішення про подовження гарантійного терміну та підтримки InControl Remote має очевидні переваги для власників Jaguar: це ще більша впевненість в авто та передбачувана вартість завдяки зниженню подальших витрат. Адже покриваються всі, або ж, принаймні, більшість потенційних деталей, що можуть потребувати заміни.

«Запровадження п’ятирічної гарантії для Jaguar демонструє відданість якості та надійності, адже компанія зосереджена на досягненні досконалого обслуговування клієнтів, – сказав Дмитро Колчанов, регіональний директор Jaguar Land Rover у Європі. – Ми прагнемо переосмислити майбутнє сучасної розкоші, повністю зоорієнтувавшись у потребах клієнтів. А це – впевненість власників у своєму Jaguar».