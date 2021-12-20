HAVAL предлагает сотрудничество новым дилерам в Одесском регионе

Официальный дистрибьютор автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине – компания “Новая Энергия Украины” открывает конкурс на получение статуса официального дилера в г. Одесса и Одесской области. Заявки на дилерство принимаются по электронному адресу: [email protected] до 31 января 2022 года.

Главные критерии участия в конкурсе:

1) Наличие автосалона и СТО

2) Квалифицированный персонал с опытом работы в автомобильных продажах.

Преимущества сотрудничества с брендом HAVAL

Профессиональный SUV-бренд, которому доверяют миллионы потребителей во всем мире.

Бренд смарт-кроссоверов HAVAL представлен в Украине с 2018 года. За это время благодаря профессиональной специализации в сфере SUV и популяризации интеллектуальной мобильности HAVAL завоевал доверие многих тысяч украинцев. Глобальные продажи автомобилей HAVAL превышают 6,5 млн единиц, а легендарная модель-бестселлер HAVAL H6 сохраняет звание чемпиона продаж в сегменте SUV в Китае 8 лет подряд и входит в ТОП-10 самых популярных SUV в мире.

Представленный в более чем 60 странах мира бренд HAVAL получил международное признание не только благодаря росту продаж и активному расширению глобальной дилерской сети. Именно специализация в области производства внедорожников и постоянные инвестиции в научно-исследовательские разработки, осуществляемые для усовершенствования технологий и сервиса, создали восприятие бренда HAVAL как глобального интеллектуального SUV-эксперта.

Автомобильные инновации как основа развития бренда.

Инвестируя в собственные научно-исследовательские разработки, HAVAL фокусируется на создании интеллектуальных технологий, которые совершенствуют опыт вождения и предоставляют водителям разнообразные возможности взаимодействия с автомобилем. Научно-исследовательские центры HAVAL расположены в таких странах, как Япония, Германия, Индия, Австрия и Южная Корея.

Кроссоверы HAVAL, представленные в Украине, воплощают самые современные автомобильные технологии и применяют функции автономного вождения уровня L2, делая интеллектуальное путешествие доступным для каждого уже сегодня. Предлагая смарт-конфигурации, бренд HAVAL открывает для потребителей новый высокотехнологичный опыт вождения и обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта. Вскоре, в 2022 году модельный ряд HAVAL в Украине пополнится новыми инновационными моделями. Среди них – городской внедорожник новой категории SUV 3/4 – HAVAL DARGO, гибридная версия Н6 и Н6 в модном кузове спорт-купе.

Глобальное качество, проверенное временем.

Новые модели HAVAL создаются на новейшей модульной платформе LEMON производства GWM и проходят глобальные испытания в разных условиях эксплуатации для обеспечения общепризнанного качества продукта, которое соответствует высоким мировым стандартам. При покупке HAVAL клиенты получают гарантию от производителя 5 лет или 100 000 км пробега, а также 6 лет гарантии на кузов, что подтверждает высокое качество сборки и материалов, применяемых в автомобилях данного бренда.

Больше информации об автомобилях бренда HAVAL Вы найдете на сайте haval-ukraine.com