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Киевстар будет информировать о чрезвычайных ситуациях
Киевстар будет рассылать клиентам сети СМС сообщения с информацией о чрезвычайных ситуациях в регионах и давать рекомендации о необходимых мерах и действиях. Они будут приходить от имени ДСНС УКР — единственного официального источника.
Также самую свежую достоверную информацию ведомства можно найти в:
Facebook – https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA,
Telegram – http://t.me/dsns_telegram,
Instagram – http://instagram.com/dsns_ukraine/,
Twitter – https://twitter.com/SESU_UA,
YouTube – http://youtube.com/mnsgovua.