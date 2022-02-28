Новости Киевстар будет информировать о чрезвычайных ситуациях

Мобильный оператор поможет ГСЧС информировать граждан о текущей ситуации в их регионах

Киевстар будет рассылать клиентам сети СМС сообщения с информацией о чрезвычайных ситуациях в регионах и давать рекомендации о необходимых мерах и действиях. Они будут приходить от имени ДСНС УКР — единственного официального источника.

Также самую свежую достоверную информацию ведомства можно найти в:

Facebook – https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA ,

Telegram – http://t.me/dsns_telegram,

Instagram – http://instagram.com/dsns_ukraine/,

Twitter – https://twitter.com/SESU_UA,

YouTube – http://youtube.com/mnsgovua.