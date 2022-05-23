Китайский двойник легендарного «Жука» готов к серии
Great Wall Motors объявила прием предзаказов на электрический ретро хэтчбек Ora Ballet Cat. Цены варьируются от 29 до 33 тысяч долларов в зависимости от комплектации. На родном рынке марки товарная версия китайского двойника легендарного Volkswagen Beetle появится уже этим летом.
Концепт Ora Ballet Cat дебютировал в августе 2021 года на автосалоне в Чэнду. От оригинальной модели он отличался только светотехникой. Все остальное — характерная покатая линия крыши, пухлые крылья, форма переднего багажника, лобового стекла и многое другое откровенно срисованы с немецкого «Жука». Зарядный лючок красуется на том же месте, что и крышка бензобака у легендарного хэтчбека. Все это сохранилось и в товарном автомобиле.
Как видно на фото, кузов китайского электрохэтчбека изобилует классическим хромированными элементами. В частности, хромом покрыт дверные ручки, корпуса боковых зеркал заднего вида, декоративные вставки в нижней части дверей, бамперах, окантовка оптики и линии остекления. Также хромом отделаны стилизованные «под старинку» 18-дюймовые колесные диски.
Габаритная длина Ora Ballet Cat — 4401 мм, ширина — 1867 мм, высота — 1633 мм. Размер колесной базы – 2750 мм. Электромобиль построен на современной платформе с подвеской McPherson спереди и многорычажкой сзади. Единственный электродвигатель отдачей 171 л.с. и 250 Нм установлен на передней оси. Литий-железо-фосфатный аккумулятор доступен в двух вариантах емкости — 49,9 и 60,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 401 и 500 км в китайском измерительном цикле CLTC соответственно. Максимальная скорость — 155 км/ч.
В салоне стилизованное «под классику» рулевое колесо с сенсорными клавишами на спицах. За переключение коробки передач отвечает правый подрулевой рычажок. На передней панели — два дисплея (панель приборов и мультимедийная система). Массивный центральный подлокотник оснащен площадкой для беспроводной зарядки смартфонов. Передние сиденья и панорамный люк — с электроприводом.
Цветовая гамма интерьера зависит от оформления кузова. Их у хэтчбека пять: белый, сине-белый, коричнево-белый, синий, коричневый и фиолетовый, все они пастельных тонов. В салоне — обилие хромированного декора. Ora Ballet Cat доступен в четырех комплектациях, названных в честь классических балетных постановок: «Алиса в стране чудес», «Щелкуник», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».