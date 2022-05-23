Китайский двойник легендарного «Жука» готов к серии

В Китае продажи ретро хэтчбека Ora Ballet Cat стартуют летом 2022 года

Great Wall Motors объявила прием предзаказов на электрический ретро хэтчбек Ora Ballet Cat. Цены варьируются от 29 до 33 тысяч долларов в зависимости от комплектации. На родном рынке марки товарная версия китайского двойника легендарного Volkswagen Beetle появится уже этим летом.

Концепт Ora Ballet Cat дебютировал в августе 2021 года на автосалоне в Чэнду. От оригинальной модели он отличался только светотехникой. Все остальное — характерная покатая линия крыши, пухлые крылья, форма переднего багажника, лобового стекла и многое другое откровенно срисованы с немецкого «Жука». Зарядный лючок красуется на том же месте, что и крышка бензобака у легендарного хэтчбека. Все это сохранилось и в товарном автомобиле.

Как видно на фото, кузов китайского электрохэтчбека изобилует классическим хромированными элементами. В частности, хромом покрыт дверные ручки, корпуса боковых зеркал заднего вида, декоративные вставки в нижней части дверей, бамперах, окантовка оптики и линии остекления. Также хромом отделаны стилизованные «под старинку» 18-дюймовые колесные диски.

Габаритная длина Ora Ballet Cat — 4401 мм, ширина — 1867 мм, высота — 1633 мм. Размер колесной базы – 2750 мм. Электромобиль построен на современной платформе с подвеской McPherson спереди и многорычажкой сзади. Единственный электродвигатель отдачей 171 л.с. и 250 Нм установлен на передней оси. Литий-железо-фосфатный аккумулятор доступен в двух вариантах емкости — 49,9 и 60,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 401 и 500 км в китайском измерительном цикле CLTC соответственно. Максимальная скорость — 155 км/ч.

В салоне стилизованное «под классику» рулевое колесо с сенсорными клавишами на спицах. За переключение коробки передач отвечает правый подрулевой рычажок. На передней панели — два дисплея (панель приборов и мультимедийная система). Массивный центральный подлокотник оснащен площадкой для беспроводной зарядки смартфонов. Передние сиденья и панорамный люк — с электроприводом.

Цветовая гамма интерьера зависит от оформления кузова. Их у хэтчбека пять: белый, сине-белый, коричнево-белый, синий, коричневый и фиолетовый, все они пастельных тонов. В салоне — обилие хромированного декора. Ora Ballet Cat доступен в четырех комплектациях, названных в честь классических балетных постановок: «Алиса в стране чудес», «Щелкуник», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».