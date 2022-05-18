Новости Компания Renault представит свое автомобильное видение устойчивого развития на выставке ChangeNOW 2022

Мировая премьера нового концепт-кара Renault состоится в рамках выставки ChangeNOW 2022, 19 мая 2022 года, в 11:00 утра.

Автомобиль является уникальным концепт-каром, олицетворяющим концепцию устойчивого развития Группы Renault, ее видения и обязательства, был впервые объявлен 18 февраля 2022 г. Лукой де Мео, генеральным директором Группы Renault и бренда Renault на конференции по финансовым результатам Группы Renault 2021.

Посвященное устойчивым решениям, имеющим положительное влияние, ChangeNOW является крупнейшим мировым событием на планете, которое будет проходить в Grand Palais Ephémère и у Эйфелевой башни с 19 по 21 мая 2022 года в Париже.

В поддержку мировой премьеры этого концепт-кара компания Renault проведет пресс-конференцию в 11:00 утра, которая будет доступна на соответствующем сайте www.events.renault.com