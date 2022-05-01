Кроссовер BMW X1 готов к смене поколения

В новом поколении модель впервые будет доступна с полностью электрической силовой установкой

В начале мая 2022 года BMW планирует представить новое поколение «младшего» кроссовера X1. Анонс премьеры баварцы сопроводили единственным тизером со схематическим изображением профиля новинки. Судить о том каким будет серийная версия BMW X1 по этому изображению достаточно сложно. По некоторым данным, следующий «икс-первый» будет немного габаритнее предшественника, но сохранит узнаваемый фирменный стиль.

При смене поколений кроссовер переедет на новую модульную платформу UKL2. Эта архитектура позволяет строить автомобили с передним и полным приводом с традиционными ДВС и электрическими силовыми установками.

Кроссовер укомплектуют четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Ожидается, что в спортивной М-версии отдача силовой установки составит 306 л.с. Также у нового BMW X1 будет плагин-гибридная и полностью электрическая модификация.

Более подробная техническая информация о новинке появится во время официальной премьеры. По всей вероятности, тогда же будет озвучена дата старта продаж и предварительные цены.