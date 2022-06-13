«Лады» неинтересны даже сотрудникам «АвтоВАЗа»

Не привлекают даже существенные скидки

Сотрудники российского «АвтоВАЗа» не хотят покупать автомобили собственного производства. Не привлекают даже существенные скидки, предусмотренные внутрикорпоративной программой.

Более того, многие работники концерна, ранее оформившие предзаказы на автомобили Lada по льготной программе, отказываются их выкупать. А это еще даже не «упрощенные» модели, которые в России разрешили производить из-за прекращения поставок импортных комплектующих.

Производство удешевленной Lada Granta стартовало на головном предприятии «АвтоВАЗа» 8 июня 2022 года. По всей вероятности, такие «урезанные» автомобили к дилерам еще не доехали. Стоит ожидать, что интерес к ним будет куда меньше, чем к полноценным моделям. Последние выпускали до военного вторжения в Украину. В любом случае, отказ сотрудников концерна от покупки автомобилей собственного производства — плохая реклама для Lada.