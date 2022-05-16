Легковые автомобили Bentley могут перейти в класс грузовиков

В Bentley опасаются, что их автомобили станут слишком тяжелыми

В 2025 году Bentley Motors панирует приступить к серийному производству электромобилей. Но в руководстве марки опасаются, что переход на гибридные и полностью электрические силовые установки сделает автомобили слишком тяжелыми. Из-за увесистых аккумуляторных блоков масса может перешагнуть критическую отметку в 3,5 тонны. Таким образом, премиальные британские «легковушки» перейдут в категорию грузовых автомобилей. То есть, для управления ими понадобятся «грузовые» права.

По мнению Криса Коула, директора по продуктам Bentayga в Bentley Motors, это потребует корректировки классификации автотранспорта, к которой привязаны водительские права. В частности, в странах Европы, в том числе и в Украине, для управления автомобилем полной массой 3500 кг требуются права категории «С» (грузовые автомобили).

Так уже 9 мая британская марка представит удлиненную версию кроссовера Bentley Bentayga — Bentayga EWB. Приставка EWB в названии — это extended wheelbase, то есть увеличенная колесная база. Размер колесной базы такого кроссовера составляет 3175 мм, что на 183 мм больше, чем у базовой версии. Эта прибавка позволила не только увеличить пространство для ног пассажиров заднего ряда, но и увеличить дверные проемы. Габаритная длина Bentayga EWB — 5322 мм.

Под капотом у кроссовера 4,0-литровый бензиновый Twin-Turbo V8, генерирующий 542 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Снаряженная масса такой версии кроссовера составляет 2514 кг, а полная — 3250 кг.