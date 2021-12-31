Mercedes-Benz раскрыл подробности об электрокаре с запасом хода 1000 км

Новинку представят 3 января

В преддверии приближающегося дебюта концепта Vision EQXX, Mercedes-Benz опубликовал сразу два видео. В них — создатели новинки с рекордным запасом хода в 1000 км раскрыли некоторые подробности о концепте, дебютный показ которого состоится 3 января 2022 года.

Ожидается, что такую внушительную дальнобойность электрокару обеспечат солнечные панели. Такое решение уже использует другой производитель из Нидерландов — Lightyear. По расчетам производителя, солнечные панели позволят получить дополнительно 70 км пробега ежедневно. При этом марка не намерена ограничиваться лишь использованием энергии солнца. В ролике идет речь об использовании трех составляющих — солнца, ветра и силы тяжести.

Также в видео идет речь о том как усердно дизайнеры и инженеры работали бок-о-бок для того, чтобы создать красивый автомобиль с реальной аэродинамикой и хорошей управляемостью. Судя по всему, у новинки будет выдвижной диффузор и подвижные элементы кузова.

Больше подробностей о самом дальнобойном концепте марки станет известно во время официальной премьеры, которая состоится через три дня.