Mitsubishi Ralliart – новые внедорожники Pajero Sport и L200

Техническую часть трогать не стали

Спортивное подразделение Mitsubishi Ralliart было ликвидировано компанией в 2010 году. Однако в минувшем году производитель заявил, что намерен возродить его. Затягивать с перезапуском не стали. После почти десятилетнего перерыва суббренд представил первые модели.

Специалисты Ralliart доработали внедорожник Pajero Sport и пикап Triton. Увы, никаких технических обновок нет. От исходных моделей эти автомобили отличаются только декором. На внедорожник установили затемненную решетку радиатора и фары, черный спойлер на задней двери и антенну-плавник. Бамперы дополнили красными вставками. В том же цвете выполнили брызговики. На боковые двери нанесли фирменные наклейки.

Пикап доработан по такой же схеме. Его можно заказать как с одно, так и с двухрядной кабиной. Как для Triton, так и для Pajero Sport доступно только два варианта оттенка кузова – белый и черный. При этом цвет декора и наклеек меняться не будет. Оба предложения доступны для рынка Таиланда, где автомобили появятся в декабре текущего года. В качестве конкурентов в компании называют Toyota Hilux GR Sport и Fortuner GR Sport.

По словам руководства Mitsubishi, позже суббренд выйдет и на другие рынки. Доработки Ralliart станут более масштабными и будут направлены на повышение производительности моделей. В числе следующих претендентов на серьезную доработку названо новое поколение Outlander.