В Украине отреставрировали уникальный мопед "Львов"

Этот мокик «Львов» ЛМЗ-2.164 был изготовлен более 30 лет назад, как наследник выпускавшихся тогда мопедов «Карпаты-2», однако его производство так и не было развернуто. Поэтому всего собрали пять экспериментальных экземпляров, один из которых чудом сохранился до наших дней. Он был в неважном состоянии, но новый владелец взялся за дело и спустя за год из мокика, что называется, сделали конфетку, придав первозданный облик.

Работы над ЛМЗ-2.164 на Львовском мотозаводе начались еще в 1986 году, после запуска в серию мопедов «Карпаты-2». Он получил иную раму, другой по форме бак, а также новые боковые обтекатели, задний багажник и фонарь. Спереди также установили эффектный обтекатель на фару. Перспективная модель особо выделялась своим черным окрасом, как сегодня модно говорить Вlack Edition – даже двигатель был окрашен в темным цвет.

Первоначально хотели поставить двигатель Simson, лицензионное производство которого планировали развернуть в тогдашнем «союзе», но проект так и не состоялся. Поэтому на мокик решили поставить литовский двигатель V90, который должен был существенно изменить характеристики мопеда. Это и мощность в 3,7 л. с., и установка 4-супенчатой коробки передач. Однако и его постигла печальная судьба. В итоге на «Львов» смонтировали двигатель V-501, применяемый на «Карпатах-2».

В 1991-м году финансирование предприятия для подготовки промышленной оснастки под выпуск новой модели было остановлено. И Львовские мотозавод продолжил выпуск прежних мопедов «Карпаты-2», за которыми последовали «Карпаты-2м» и «Карпаты-4» с двигателем Dizamet. А перспективный мокик «Львов», или как его еще неофициально называли «Карпаты-3», так остался нереализованным.

А ведь все могло бы быть по-другому. Ведь в начале 90-х в рамках государственной программы на Харьковском заводе им. Малышева, где выпускали танки, создали двигатель для мопедов. Однако для его запуска в производство нужен был гарантированный заказ на 10 тыс. штук, причем с предоплатой на половину от этого количества. Для ЛМЗ в то время это были неподъемные деньги.