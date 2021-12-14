Настоящий прорыв: Toyota и Lexus показали сразу 15 новых электромобилей

Серийные версии этих электрокаров должны появится до 2030 года

Toyota провела масштабное мероприятия, в рамках которого рассказала о достижениях за последний года, а также поделилась планами на будущее. Причем были раскрыты новые продукты, которые выйдут как под основной маркой, так и под премиальной Lexus.

По словам главы японской компании Акио Тойода, к 2030 году производитель намерен полностью перейти на выпуск электромобилей. За это десятилетие компания выпустит 30 новых моделей на электротяге. Lexus станет полностью углеродно-нейтральным только к 2035 года. Для реализации этой стратегии будет выделено 35 млрд долларов инвестиций. Председатель также заявил, что компания к указанному сроку планирует нарастить годовой объем глобальных продаж электромобилей марки до 3,5 млн.

В подтверждение своих слов и, чтобы продемонстрировать то, что компания настроена решительно, на конференции было представлено 16 новых электромобилей. Модельный ряд включает в себя все: от седанов до высокопроизводительных автомобилей. Все они пока находятся в статусе концепта, но уже скоро у них появятся серийные версии. Зрелище просто потрясающее.

У всех шоу-каров тонированы окна. То есть производитель пока не готов продемонстрировать салоны новинок. Первым на сцену выехал уже знакомый компактный кроссовер bZ4x. В компании его называют стильной версией C-HR. Затем показали городской электрокар, окрашенный в красный цвет. Среднеразмерный седан Toyota bZ SDN охарактеризовали как идеального претендента на первый электромобиль. Также был показан огромный трехрядный внедорожник bZ, который присоединится к семейству Beyond Zero.

Однако все эти модели меркнут на фоне спорткара Swoop EV. Купе с низкой посадкой и резко наклонной линией крыши, рассчитанное на двух человек, сможет набирать первую «сотню» менее чем за 2 секунды. Запас хода будет обеспечивать новейшая твердотопливная батарея. Следом были представлены полностью электрический пикап, напоминающий Toyota Tundra и крупный внедорожник Сompact Cruiser EV. В финале мероприятия провели краткий обзор Small SU EV, Crossover EV, Mid Box и Micro Box, а также многообещающего двухместного спортивного электромобиля со съемным верхом тарга.