Невероятно – пикап Ford F-150 Lightning может обеспечивать электричеством целый дом

Заряда батареи хватит минимум на три дня

Электрический пикап F-150 Lightning вызвал невероятный ажиотаж на рынке. Производителю даже пришлось раньше времени приостановить прием предварительным заказов, так как их число было слишком велико. Такой спрос на модель обоснован не только ее превосходными техническими характеристиками. Свой отпечаток наложило и то, что электрокар можно использовать в качестве передвижного источника энергии.

Причем речь идет не о запитывании отдельных электрических приборов, а об обеспечении энергией целого дама или квартиры. Для этого американские электропикапы оснащены функцией Intelligent Backup Power. По словам производителя, в зависимости от батареи (автомобили поставляются с аккумуляторами емкостью 98 или 131 кВтч) F-150 Lightning может питать средний дом на протяжении от 3 до 10 дней, а квартиру – до одного месяца.

В Ford подчеркнули, что система домашней интеграции и программное обеспечение Intelligent Backup Power настроены таким образом, что пикап начинает питать дом через 80-амперную зарядную станцию Charge Station Pro (она идет в комплекте электрокара), как только пропадает электричество. Когда питание возвращается, то система автоматически переключается на зарядку грузовика.

На этом компания не намерена останавливаться и разрабатывает улучшение для данной системы. Она будет перехватывать на себя функцию генератора не только при отключении электроэнергии, а и в то время суток, когда стоимость энергии выше. Это сэкономит деньги потребителя и уменьшит налогообложение сети в целом. Эксперты уже отметили, что F-150 Lightning – является лучшим решением, чем обычный генератор или даже набор Tesla Powerwall.