Nissan приостановил продажи коммерческих фургонов AD

О возобновлении продаж обещают объявить дополнительно

Nissan вынужден остановить прием предзаказов на коммерческие фургоны AD. Об этом японская компания объявила 5 августа 2022 года.

Nissan AD — один из самых популярных грузопассажирских универсалов в Японии. Но популярность не защитила его от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Как сообщается, из-за срыва поставок электронных компонентов у Nissan нет возможности выполнить уже предоплаченные заказы. На данный момент отгрузка уже отстает от начальных планов. О возобновлении приема заказов на модель обещают сообщить позже.

Nissan AD представлен на рынке с 1982 года. Модель доступна в кузове субкомпактный фургон и универсал. В Японии это альтернатива автофургону Honda Partner.