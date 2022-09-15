485 л.с. и максимальная скорость в 278 км/ч: представлен «прощальный» Chrysler 300

Тираж специального седана Chrysler 300С ограничен 2200 единицами

В 2023 году, через двадцать лет после премьеры, завершится жизненный цикл бизнес-седана Chrysler 300. В Европе и Австралии он продается под маркой Lancia. Проститься с «трехсоткой» производитель решил выпуском супермощной модификации 300C, которая является отсылкой к одноименной модели 1950-х годов. Под катом легендарного седана стоял не менее легендарный мотор HEMI.

Новый Chrysler 300С укомплектовали 6,4-литровым бензиновым V8, генерирующим 485 л.с. и 644 Нм крутящего момента. Работает он в связке с 8-ступенчатой гидромеханической коробкой передач и задним приводом с самоблокирующимся дифференциалом. Заявленное время ускорения от 0 до 96 км/ч — 4,3 секунды. Максимальная скорость — 278 км/ч.

Шасси седана доработали для соответствие возросшей мощности. В частности, установили активные амортизаторы подвески. Также применена спортивная выхлопная система с двумя патрубками и четырехпоршневые тормоза Brembo. Дополняют образ 20,0-дюймовые кованые колесные диски.

В стандартной комплектации передние сиденья с вентиляцией и подогревом и аудиосистема премиум-класса Harman Kardon с 19 динамиками. В интерьере — декоративные вставки из карбона, на спинках сидений — вышивка с логотипом модели.

Тираж «прощального» Chrysler 300C ограничен 2200 единицами. Из них 200 продадут в Канаде, остальные — в США, где новый седан будет стоить от $55 000.