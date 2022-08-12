Acura анонсировала премьеру нового электрического кроссовера Precision

Презентация новинки состоится 18 августа в Монтерее

В этом году на Monterey Car Week в Калифорнии состоится презентация нового электрического кроссовера Acura. В преддверии премьеры японская марка опубликовала короткий видео-тизер «батарейной» новинки под названием Acura Precision EV Concept.

Посетителям выставки концепт представят 18 августа. Задача шоу-кара — демонстрация нового направления развития марки. К сожалению, 12-секундное видео не позволяет рассмотреть экстерьер кроссовера в деталях. В то же время можно с уверенностью сказать, что традиционный дизайнерский стиль в Acura постарались сохранить. В частности, в ролике хорошо видна передняя часть кузова с фирменной решеткой радиатора и тонкой светодиодной оптикой.

Известно, что Acura Precision будет «чистым» электромобилем, но техническая информация о модели станет известна только во время официальной премьеры. Предположительно, кроссовер построен на платформе Ultium от General Motor. Не исключено, что силовая установка тоже будет американской. Более того, серийное производство Acura Precision EV наладят на заводе GM в Спринг-Хилле, штат Теннесси, на одной линии с Cadillac Lyriq.

Предположительно, на рынке Precision EV Concept появится под названием Acura ADX. Это название материнская корпорация Honda Motor зарегистрировала в конце 2021 года. Ежегодно японцы планируют продавать 30 тысяч электрокроссоверов.