Австрийцы построили дорожный суперкар без дверей

Прием заказов на спорткупе со стартовым ценником 285 тысяч евро уже объявлен

Австрийский производитель мотоциклов, велосипедов и легких трековых спорткаров KMT AG представил купе KTM X-Bow GT-XR. Это первый автомобиль марки с допуском к дорогам общего пользования. Фактически, дорожная «двухдверка» ничто иное как «гражданская» версия среднемоторных трековых споркаров X-Bow GT2 и X-Bow GTX, выпущенных в начале 2020 года.

У нового купе есть все признаки обычного автомобиля: оптика, место для номерного знака и выпускная система с глушителем и нейтрализатором. Конструкция X-Bow GT-XR представляет оригинальный углепластиковый монокок с навешанными на него кузовными панелями из того же материала. Дизайн разработан компанией Kiska, как и KMT AG принадлежащей австрийской Pierer Mobility AG (до 2019 года KTM Industries AG ). «Гражданское» купе получилось немного длиннее базовых спорткаров. Размер колесной базы 2850 мм против 2430 мм.

Привычных дверей у X-Bow GT-XR нет. Доступ в салон обеспечивает подъемный «колпак» с электроприводом. Боковые окна открываются отдельно. В салоне — сиденья без регулировок, гоночный штурвал со встроенные приборным дисплеем и экраны, на которые выводится картинка с боковых камер заднего вида. Из элементов комфорта только кондиционер и электроусилитель руля. Между сиденьями и моторным отсеком — багажное отделение на 160 литров.

Поперечно расположенный пятицилиндровый турбомотор Audi 2.5 TFSI генерирует 500 л.с. и 581 Нм крутящего момента. Работает агрегат с паре с семиступенчатым преселективным «роботом» DQ500, заимствованным у той же Audi. Привод — задний с самоблокирующимся дифференциалом. Также дорожному купе достались система стабилизации, ABS, подвеска с регулируемыми амортизаторами Sachs, разноразмерные колеса OZ Racing с креплением центральной гайкой (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади) и тормоза со стальными дисками. За доплату предложены углерод-керамические тормоза и гидравлическая подвеска.

Сухая масса X-Bow GT-XR — 1130 кг. С техническими жидкостями, но без топлива купе весит 1250 кг. Объем топливного бака — 96 литров. В «дальнобойном» режиме этого хватает на 1000 км пути. Максимальная скорость купе — 280 км/ч, время ускорения от 0 до 100 км/ч — 3,4 секунды.

Стартовая цена KTM X-Bow GT-XR — 285 тысяч евро. Заказ уже принимаются. Собирать купе будут на заводе в Граце, Австрия. Годовой тираж — до 100 единиц.