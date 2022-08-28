Buick представила стильного конкурента BMW X4 (фото)

На автосалоне в китайском Чэнду компания Buick показала новый купеобразный кроссовер Envista. Его позиционируют как более доступную альтернативу BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Автомобиль выполнен в новом языке дизайна марки Pure и отличается элегантным дизайном с плавными линиями и спортивными формами. Передняя часть выглядит довольно агрессивно с широкой решеткой радиатора и застроенной светодиодной оптикой. Сильно наклонное ветровое стекло переходит в покатую крышу со встроенным спойлером. Тонкие задние фонари отлично сочетаются с бампером.

Для поклонников более спортивной внешности, производитель предлагает пакет GS. Он добавляет решетку радиатора с черной сеткой, глянцевые черные корпуса зеркал, черные 18-дюймовые легкосплавные диски и красные тормозные суппорты. Оснащение салона новинки довольно богатое. Оно включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с аналогичным экраном и беспроводным Apple CarPlay. Также есть слот для беспроводной зарядки смартфона и премиальная аудиосистема.

Под капотом Buick Envista установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 181 л.с. Он позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. На рынок новинка выйдет до конца года. Изначально она будет предлагаться в Китае по цене от 21 000 долларов, а затем появится и в других странах.