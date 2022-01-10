Бывший конструктор болидов F1 анонсировал новый суперкар

Новинку представят 27 января 2022 года

GMA T.33 — вторая модель в линейке Gordon Murray Automotive. Сама марка называет его «лучшим в мире суперкаром гран туризмо». По некоторым данным, автомобиль предложит более просторный и комфортный салон, а также получит настройки, благодаря которым будущие владельцы смогут использовать его как «суперкар на каждый день».

Если брать во внимание индекс — T.33 — то это будет модель начального уровня. Она станет базовой в линейке производителя.

О самом автомобиле пока мало что известно. Характеристик модели марка не предоставила. Единственное, что озвучили — дату премьеры, которая запланирована на 27 января.

Gordon Murray T.50 / Gordon Murray T.50

Ожидается, что в движение GMA T.33 будет приводить 4,0-литровый V12. Такой же устанавливается на представленное в 2020 году дорожное купе T.50 и его трековую версию GMA T.50 Niki Lauda. Последняя предлагается в двух вариантах мощности — 664 и 712 л.с.

По некоторым данным, T.33 получит аэродинамический кузов, разработанный в соответствии с фирменным дизайном производителя. В таком же стиле разработают и интерьер суперкара.