Cadillac представил новый мощный внедорожник — Escalade-V

Новый большой внедорожник Cadillac Escalade-V выйдет ограниченным тиражом

Cadillac представил топовую версию Escalade — Escalade-V. Внедорожник укомплектовали модернизованным бензиновым компрессорным двигателем V8 6,2 с особым механическим нагнетателем рабочим объемом 2,65 литра. Пиковая отдача агрегата составляет 690 л.с. и 885 Нм крутящего момента. Это делает Escalade-V самой мощной моделью в истории марки и одним из самых мощных серийных внедорожников в мире.

Работает мотор в связке с доработанной десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, передающей 67% тяги на заднюю ось. С таким набором с места до 96 км/ч трехтонный автомобиль ускоряется за 4,4 секунды и преодолевает четверть мили (402 метра) за 12,74 секунды.





Внешне Cadillac Escalade-V отличается от базовой версии дизайном радиаторной решетки, спортивным передним бампером с массивным центральным воздухозаборником, небольшим задним диффузором и спортивным выхлопом с четырьмя патрубками. Дополняют образ шильдики V-Series на дверях и особые легкосплавные колесные диски с красными тормозными суппортами.

В США продажи нового Cadillac Escalade-V стартуют в конце лета. Внедорожник стоимостью от 149,9 тысяч долларов выпустят ограниченным тиражом. Каким именно, не уточняется.