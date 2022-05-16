Chery анонсировала новый спортивный седан — Arrizo 5 GT

Официальная премьера нового спортседана ожидается одновременно с обновленным Arrizo 5

Прототип Arrizo 5 GT попал в объективы фотошпионов примерно месяц назад. Сейчас Chery опубликовала официальные тизеры будущего спортивного седана. Судя по ним, от базовой модели спортивная версия отличается оригинальными пятиспицевыми 17-дюймовыми колесными дисками антрацитового цвета и особыми тормозными механизмами с брендированными суппортами.

На корме — две пары круглых патрубков выхлопной системы, псевдодиффузор и оригинальная крышка багажника с шильдиком GT. Салон оформят в стилистике флагманского кроссовера Tiggo 8 Plus.

Известно, что Arrizo 5 GT достался четырехцилиндровый наддувный 1,6 T-GDI. Отдача агрегата — 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Динамические характеристики спортседана китайцы держат в секрете. Для сравнения актуальная топовая версия Arrizo 5 Plus укомплектована 1,5-литровой «турбочетверкой» отдачей 156 л.с. и 230 Нм и вариатором.

Ожидается, что ценник спортивной модификации не превысит стоимость топового Chery Arrizo 5 Plus, то есть $14 720. Основными конкурентами новинки на китайском рынке будут спортседаны Geely Binrui Cool и Changan Uni-V.