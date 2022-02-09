Chevrolet Blazer обновили ради больших продаж

Кроссовер пережил плановый рестайлинг и получил богатое оснащение

В последнее время спрос на Chevrolet Blazer начал стремительно падать. Именно по этому марка решила обновить его. Хотя на самом деле причина плохих продаж — необдуманные действия производителя.

Прошлым летом модель в очередной раз обновили, убрав самые простые комплектации. В результате кроссовер начального уровня подорожал на 5000 долларов, что довольно существенно. В Chevrolet уверяют, что таким образом хотели поднять имидж модели, но получилось только хуже.

Внешне обновленный Блейзер — точная копия дореформенной модели. Автомобилю немного подправили контур радиаторной решетки, а ходовые огни теперь более крупные. Задние фонари в прежних корпусах, но с новым рисунком.

В салоне — новая система мультимедиа с подросшей до 10 дюймов диагональю экрана и беспроводная зарядка для смартфона.

Покупателям обновленный кроссовер будут предлагать в трех комплектациях — LT, Premier и «спортивной» RS. Для первых двух доступен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. или 3,6-литровый атмосферный мотор, выдающий 311 л.с. Коробка передач одна — десятиступенчатая автоматическая. Привод может быть как передним, так и полным.

Для комплектации RS предложен базовый двигатель V6. Привод — полный с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Старт продаж обновленного Chevrolet Blazer запланирован на лето 2022 года.