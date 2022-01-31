Доступный ценник и схожесть с Model 3: таким будет электрокар Tesla за 25 тысяч долларов

Премьера новинки ожидалась в 2022 году, но ее перенесли

Ожидать появления анонсированной в 2018 году «самой дешевой» Tesla в ближайшее время не стоит. Как стало известно из опубликованного компанией финансового отчета за четвертый квартал 2021 года, выход нового доступного электрокара с ценником в 25 тысяч долларов перенесли. Как заявил глава Tesla Илон Маск, работа над Model 2 сейчас не на первом месте, тем не менее отказываться от выпуска базовой модели марка не планирует.

После этих слов в сети появились рендеры будущего электрокара. Их авторство принадлежит художникам из Motor1. Представленные рендеры — плод воображения, поскольку с момента появления информации о модели в 2018 году нам не показали ни одного прототипа. За основу облика новой модели, авторы взяли Model 3 и Model Y и официальный эскиз китайского офиса марки.

Впервые информация о базовом электрокаре с приятным ценником появилась несколько лет назад. Автомобиль планировали продавать по всему миру. Через год после этого информацию о работе над Model 2 подтвердили на уровне руководства.

Осенью 2021 года вопрос о модели снова был поднят, но единственное, что тогда прояснилось — это то, что электромобиль переименуют и в серию он пойдет под другим индексом.