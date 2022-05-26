Экстремальный Ford Bronco Raptor: 424 л.с. и перенастроенная подвеска

На рынке новый внедорожник появится летом эти летом

Презентация Ford Bronco Raptor состоялась в январе 2022 года. Представляя самую мощную версию внедорожника, в Ford ограничились намеками на мощность битурбомотора V6 3,0 EcoBoost — «более 400 лошадиных сил». Подробная информация о новинке стала известна благодаря главе компании Джиму Фарли.

По его словам, отдача агрегата экстремального внедорожника составляет 424 л.с. и 597 Нм крутящего момента против 335 лс. и 563 Нм у двигателя V6 2,7 обычного Bronco. Работает мотор в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный с блокирой межколесных дифференциалов.

Также Ford Bronco Raptor получил усиленный кузов, перенастроенную подвеску High-Performance OffRoad Stability Suspension (H.O.S.S) и электронноуправляемые амортизаторы Fox Live Valve 3.1. В результате ход подвески увеличился до 333 мм спереди и до 356 мм сзади. Уже со стандартными 17-дюймовыми колесными дисками и шинами BFGoodrich KO2 дорожный просвет внедорожника достигает 333 мм.

Внешне экстремальный Raptor выделяется оригинальной решеткой радиатора, расширенными колесными арками и вентиляционными решетками на капоте и передних крыльях. Также ему положены стальная защита днища, силовой передний бампер и размыкаемый передний стабилизатор.

На родном рынке марки продажи внедорожника Ford Bronco стартуют этим летом. Минимальный ценник — 68 500 долларов.