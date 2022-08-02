Ford Maverick получил версию для бездорожья (фото)

Семейство компактного пикапа Ford Maverick пополнилось новой версией, предназначенной для сурового бездорожья. Она получила название Tremor и будет доступна для покупателей уже в сентябре этого года.

Отличить новинку можно по скошенному переднему бамперу, затемненной оптике и бейджам, обновленной решетке радиатора, оранжевым акцентам на кузове и особым 17-дюймовым легкосплавным дискам, обутым во внедорожные шины. Также пикап получил защиту на днище и буксировочные крюки Tremor Orange.

Для улучшения проходимости дорожный просвет Maverick Tremor увеличили на 25 мм до 243 мм. Это было достигнуто за счет установки более прочной подвески с альтернативными пружинами и амортизаторами. Еще пикап обзавелся усиленными полуосями и улучшенным охлаждением трансмиссии.

Салон Maverick Tremor отделан черной кожей Black Onyx с контрастной строчкой Tremor Orange и вышивкой «Tremor» на спинках сидений. В плане оснащения он полностью соответствует стандартному варианту, за исключением специального внедорожного круиз-контроля.

В движение новый пикап приводит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 253 л.с. и 375 Нм крутящего момента, который сопряжен с восьмиступенчатым «‎автоматом» и системой заднего привода с двойным сцеплением и функцией блокировки дифференциала.