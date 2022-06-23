Ford згортає виробництво Focus в Європі

Останні "Фокуси" європейської збірки зійдуть з конвеєра в 2025 році

Ford Motor має намір зняти з виробництва одну зі своїх найпопулярніших моделей — Focus. Таке рішення ухвалили у зв’язку з переорієнтацією концерну на електромобілі. Як розповів в інтерв’ю виданню Automotive News глава європейського підрозділу Ford Стюарт Роулі, випуск культової моделі завершиться в 2025 році.

У Європі “Фокус” збирають на заводі в німецькому Зарлуі. На виробництві задіяні 4600 осіб. Через три роки всі вони можуть втратити роботу. Не виключено, що підприємство продадуть іншому автовиробникові або просто закриють. Остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено.

У будь-якому разі, для складання електромобілів такої кількості персоналу не потрібно. Крім того, на майбутні “батарейні” моделі орієнтовані заводах Ford у німецькому Кельні та іспанській Валенсії.