Geely готовит «самый доступный» седан на платформе Volvo 

Его ожидаемый минимальный ценник — 12 тысяч долларов

В скором времени в модельной линейке Geely появится новый бюджетный седан, который займет ступень между Emgrand и Preface. По информации китайских СМИ, на данный момент новинка известна под кодовым обозначением FS12.

В основу модели ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместно с Volvo. На ней базируются такие модели, как кросс-купе Tugella, флагманский кроссовер Monjaro и седан Preface.

По предварительным данным, FS12 получит гибридную силовую установку Leishen Hi-X на базе 1,5-литрового наддувного трехцилиндрового мотора. Совокупная отдача ДВС и предусмотренного ему в помощь электродвигателя превысит 300 л.с. Комбинированный запас хода гибрида составит 1000 км. Не исключена и «простая» версия с традиционным ДВС.

Производство нового бюджетного седана наладят на заводе в городе Линьхай. Основным рынком Geely FS12 станет Китай. Предварительный ценник — от 11 850 до 20 750 долларов. Официальная дата премьеры и планы относительно старта продаж, пока не озвучены.