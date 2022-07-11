Geely представила «шоколадный» Icon

Специальная версия кроссовера ориентирована на представительниц прекрасной половины

Geely Automobile расширила семейную линейку субкомпактного кроссовера Icon, выпускаемого с 24 февраля 2020 года. Новая версия под названием Chocolate Edition ориентирована исключительно на представительниц прекрасной половины человечества.

Внешне от базовой модели она отличается иной решеткой радиатора, вставками в переднем бампере и новыми 19-дюймовыми колесными дисками. В кузовной палитре только два цвета — розовый или голубой.

«Шоколадная» сущность кроссовера проявляется в салоне, отделанном в цветах «кофе-шоколад» и «чистый белый шоколад». В распоряжении водителя новое рулевое колесо и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, визуально объединенная с мультимедийной системой. Дисплей «мульмедийки» диагональю 12,3 дюйма. Над головами у водителя и пассажиров большой панорамный люк площадью 1,7 м².

Техническую информацию Icon Chocolate Edition в компании озвучивать не стали. По предварительным данным, кроссовер получил новый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом BHE15-EFZ 1.5 мощностью 181 л.с. Привод — передний.

В Китае продажи Geely Icon Chocolate Edition стартовали 11 июля. За базовую версию просят 15 000 долларов.