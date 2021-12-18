Honda объявила цены на свой самый дорогой кроссовер

Кроссовер 2022 модельного года в версии Type S будет стоить от 67 745 долларов

Acura MDX 2022 года, включая версию Type S, Honda Motor показала больше года назад, но ценник «горячего» кроссовера стал известен только сейчас — $67 745. Тем же, кто решит приобрести пакет Advance Package, придется выложить $73 095. Оба ценника включают сбор за доставку в сумме $1 045.

Для сравнения «обычный» Acura MDX в базовой версии стоит от $48 745 долларов, то есть на $19 500 дешевле, самого «доступного» Type S с 3,0-литровым турбомотором V6 Acura мощностью 360 л.с. Базовая версия кроссовера с мотором V6 рабочим объемом 3,5 литра предлагает немалые 294 л.с.

Но есть и другие отличия. Уже в стандартном оснащении «эска» оснащена системой полного привода Acura Super-Handling. Укомплектованной такой системой базовый MDX будет стоить $50 245.

Также Acura MDX Type S получил стандартную адаптивную пневмоподвеску, передние тормоза Brembo, улучшенную версию стандартной десятиступенчатой автоматической коробки передач и 21-дюймовые колесные диски. Плюс к этому «горячему» кроссоверу достался ряд функций и стандартного оборудования Acura MDX Advance стоимостью от $61 995.

В пакет Advance Package входят массажные сиденья, стереосистема с 25 динамиками мощностью 1000 Вт, проекционный дисплей и камера кругового обзора. Покупатели кроссовера с таким пакетом смогут выбрать особую премиальную окраску кузова, но это увеличит ценник еще на $500.

Изначально продажи нового Acura MDX Type S на американском рынке должны были начаться в сентябре этого года, но старт продаж несколько задержался. Как сообщили в компании, в дилерских центрах кроссовер 2022 модельного года появится на следующей неделе.