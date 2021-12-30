Китайский электромобиль за $8000 намерен покорить Европу

Запас хода составляет 322 км

Китайская компания Jiayuan Electric Vehicles, которая была основана в 1982 году, представила очередную электрическую новинку. Компактная модель получила название Komi. Изначально она будет продаваться на местном рынке, а потом появится и на европейском рынке.

Электромобиль выглядит стильно и современно. Он получил закрытую решетку радиатора в стилистике Jeep, круглые фары, короткий капот, квадратные колесные арки, пластиковый обвес и крупные колеса. В длину он достигает 2998 мм при колесной базе 2000 мм. Высота и ширина равны 1522 и 1555 мм соответственно.

Салон рассчитан на четырех человек. Вот только места для ног во втором ряду довольно мало, поэтому с комфортом там смогут разместиться только дети. В оснащение кабины вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, мультируль, электронный стояночный тормоз и кондиционер.

Jiayuan Komi будет предложен в двух версиях: с электромотором на 27 л.с. (90 Нм) и 41 л.с. (110 Нм). Также доступно и две батареи – на 17,8 и 30 кВтч. На одном заряде электрокар может проехать до 322 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Стоимость новинки варьируется от 7800 до 10 500 долларов.