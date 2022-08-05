Компактному Honda Fit обещана версия RS (фото)

Honda готовится представить следующее поколение компактного Fit (на европейском рынке модель известна как Jazz). Дебют состоится до конца года, а пока компания приподняла завесу над будущей моделью.

Так как это предварительный анонс, то компания не раскрыла характеристик новинки. Известно, что авто будет предлагаться в пяти версиях: Basic, Home, Luxe, Crosstar и RS. Последняя из них появится в семействе Fit впервые. Конечно, ждать полноценный хот-хэтч не стоит, но прибавка мощности ожидается приличная.

Honda обещает, что высокопроизводительный вариант сможет разгоняться до «‎сотни» менее чем за 9 секунд и развивать скорость до 175 км/ч. Также Fit RS будет отличаться лучшей управляемостью и новым набором режимов вождения (Normal, Sport и Econ). Также эта версия получит селектор замедления, которым можно будет управлять с помощью лепестков, установленным за рулевом колесом.

Версия RS будет доступна строго с передним приводом, тогда как другие комплектации, включая Crosstar, получат полный привод. Ориентированный на производительность Fit будет отличаться более спортивным внешним видом и расширенным пакетом систем помощи водителю.