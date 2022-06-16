Mercedes-Benz показал новый супервнедорожный «Гелендваген»

Созданный для преодоления любого бездорожья новый Mercedes-Benz G63 4×4² выйдет ограниченными тиражом

Mercedes-Benz представил самую хардкорную четырехколесную версию культового внедорожника G-Wagen — Mercedes-Benz G63 4×4² 2023 года. Преемник G500 4×4² 2015 года, новый G63 4×4² создан на основе «стандартного» Mercedes-AMG G63 в кузове W463A.

Главное отличие — передний и задний портальные мосты (с независимой подвеской), в которых оси приподняты над центром колес и соединены с ними с помощью зубчатых передач. По сравнению с базовой моделью дорожный просвет увеличен на 113 мм, с 238 до 351 мм. Глубина преодолеваемого брода увеличилась с 700 до 900 мм. Угол въезда составляет 40 градусов, на 27 градусов больше, чем у стандартного G63. Это позволяет подниматься по склонам под углом 45 градусов.

Новый Mercedes-Benz G63 4×4² стандартно укомплектован 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, «обутыми» в массивные внедорожные шины. Опционально доступны диски диаметром 18 дюймов, как у более раннего G500 4×4².

Помимо колесных дисков внешне хардкорный G-Wagen отличается уникальным карбоновым «спойлером» над ветровым стеклом со светодиодными огнями дальнего света. Из карбона изготовлены расширители колесных арок, опциональный багажник на крыше с лестницей и новый держатель запасного колеса с надписью 4×4². На кузове матовый и глянцево-черный декор в сочетании с серебристым хромом. В кузовной палитре 40 оттенков, в том числе матовый Green Hell magno, заимствованный у суперкара AMG GT R.

В салоне — сиденья с обивкой из кожи наппа с ромбовидной прострочкой. Рулевое колесо, дверные карты и приборная панель отделаны микрофиброй Dinamica. Декор из матового карбона. За доплату пол в багажнике зашьют деревом.

Под капотом у супервнедорожника стандартный 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Отдача агрегата — 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Коробка автоматическая с девятью скоростями. Привод — постоянный полный. Расход топлива — 20,1 л/100 км, на 4 литра больше, чем у обычного G63. Больше и выбросы СО2 — 456 г/км против 363 г/км.

Для сравнения, показатель СО2 нового G63 4×4² более чем в 20 раз превышает выбросы плагин-гибрида Mercedes-Benz A250e и почти в 5 раз установленный в ЕС средний показатель для модельных линеек производителей (95 г/км).

Сроки запуска в серию и тираж Mercedes-AMG G63 4×4² 2023 года не объявлены. Как заявили в компании, супервнедорожник будет доступен «в течение ограниченного периода времени».