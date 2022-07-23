Mini представил Cooper SE для людей с ограниченными возможностями

Семейство электрического Mini Cooper SE пополнилось специальной версией. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

Компания подошла к разработке этого варианта электрокара довольно обстоятельно. Для того, чтобы он был максимально удобен этим людям, производитель пригласил инструктора по вождению Тина Шмидт-Киндл, которая сама передвигается на инвалидной коляске. Именно она и рассказала, как и где лучше расположить вспомогательные рычаги управления автомобилем.

Так, педаль газа и тормоза заменили рычагами, которые находятся в нижней правой части рулевого колеса. Они установлены таким образом, чтобы не закрывать экран мультимедии. При этом на сами педали сделали специальную накладку, чтобы гарантировать, что они не будут случайно нажаты. Чтобы обучить владельцев спецверсии особенностям вождения такого электрокара, компания организовала курсы.

«Для меня разнообразие означает, что каждый может разделить характерные для Mini впечатления от вождения. И это, конечно, в равной степени относится и к электрифицированному MINI. Наша цель — предоставить всем равный доступ к таким важным инновациям», — заявил глава компании Стефани Вурст.