Mitsubishi анонсировала продажи обновленного Xpander

Цены на автомобиль начинаются с 16 300 долларов

Впервые Mitsubishi представила Xpander в 2017 году. На старте продаж автомобиль пользовался огромным спросом и чтобы поддержать интерес к модели ее решили немного обновить. Кросс-вен получил подправленный дизайн и ряд доработок по части техники.

От предшественника обновленный Xpander отличается иной головной светодиодной оптикой, крупными бамперами и 17-дюймовыми дисками. Обновление отразилось и на габаритах новинки. Кросс-вен прибавил в длину 125 мм до 4594 мм и получил увеличенный дорожный просвет — 220 мм.

В движение Mitsubishi Xpander 2022 приводит 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 105 л.с. Работает агрегат в связке с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач и безальтернативным передним приводом.

Электронные ассистенты водителя представлены адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения столкновений. За видимость отвечают камеры кругового обзора.

Обновленную новинку оценили в 16 300 долларов за базовую версию. Кросс-вен уже можно купить в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии.