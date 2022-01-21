Mitsubishi Fuso представляет новое семейство грузовиков Евро 6

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. (MFTBC) презентовала новое семейство грузовиков экологического стандарта Евро 6. Презентация прошла в конце декабря на территории аэропорта Tainan. Отметим, что Тайвань является вторым по величине международным рынком для этого производителя. Тридцатый год подряд Fuso удерживает лидерство в сегменте коммерческих автомобилей. В 2021 году доля машин бренда составила 33,6%. Продажи в прошлом году увеличились на 28%, а в сегменте грузовиков полной массой до 5 т – и вовсе на 45%.

Новая линейка грузовиков стандарта Евро 6 включает машины разных классов. Если говорить о тяжелом, то это модель Super Great, которая получила передовой турбодизель OM 470, работающий в паре с автоматической коробкой передач ShiftPilot AMT. По сравнению с моделью Евро 5, новый двигатель стал на 13% мощнее, при этом максимальный крутящий момент возрос на 10%. Такие электронные помощники водителя как система слежения за движением по заданной полосе (LDWS), система cтабилизации ESP и система активного экстренного торможения (AEBS) входят в стандартное оснащение, а в качестве опции доступна еще и система против слепых зон (Sidequard System).

Среднетоннаяжная модель Fighter также получила системы помощи LDWS и AEBS. Кроме того, улучшена эргономика кабины, что снижает утомляемость водителя. Что же касается легкого семейства Canter, представленного машинами полной массой от 3,5 до 8,55 т., то среди местных перевозчиков особой популярностью пользуется 7,9-тонная версия автомобиля.