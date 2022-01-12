Модельная линейка Bugatti пополнилась электросамокатом

Его стоимость пока неизвестна

Bugatti в сотрудничестве с производителем аксессуаров для мобильных устройств Bytech показали новое детище. Им стал электросамокат премиум-класса, выполненный в духе Бугатти. В нем маркам удалось совместить инновационные технологии и аэродинамику.

Основой именитого самоката стала рама из магниевого сплава. Благодаря ей удалось снизить вес транспортного средства до 16 кг. На нем смогут передвигаться взрослые практически любой комплекции, единственное ограничение вес. Он не должен превышать 110 кг.

Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми вариантами: синим, черным или серебристым. Благодаря установленными девятидюймовым колесам и достаточно большому клиренсу, скутер может преодолевать подъемы до 15 градусов.

В движение самокат приводит электромотор мощностью 700 ватт. Он разгоняет новинку до 29 км/ч. Максимальное расстояние, которое можно преодолеть на одном заряде аккумулятора — 35 км. Для зарядки последнего понадобится 4 часа. Во время езды пользователь сможет выбирать один из предложенных режимов: экономичный, город или спорт. Особенностью скутера стал задний фонарь, проецирующий логотип Bugatti на асфальт.