Модифицированный электробайк Voxan Wattman установил новый мировой рекорд

Это ему удалось сделать побив 21 лучший результат

В период с 18 по 23 ноября проходили очередные испытания электробайка Voxan Wattman. За эти дни ему удалось установить новый мировой рекорд среди моделей, вес которых превышает 300 кг. Новую, уже доработанную версию, электромотоцикла удалось разогнать до 455,7 км/ч. Эта цифра и стала новым зафиксированным рекордом.

Как утверждают создатели, таких невероятных показателей удалось достичь за счет изменения конструкции аккумуляторов. Еще одним нюансом стало общее уменьшение веса байка при увеличенной колесной базе. Также модернизированному Voxan Wattman досталось иное сиденье. По сравнению с предыдущим оно стало больше, что позволило улучшить устойчивость.

Voxan Wattman укомплектован силовой установкой от Mercedes EQ Formula E. Ее отдача — 429 л.с. и 1360 Нм.

По правилам Международной мотоциклетной федерации, для фиксации рекорда нужно два заезда в разных направлениях движения, протяженностью в 2 часа. Рекордным считается средний результат.