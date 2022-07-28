Названы сроки выхода новых Toyota Prius и Land Cruiser Prado

В декабре 2022 года Toyota представит новые Prius и Prius PHV, а летом 2023 года — следующий Land Cruiser Prado

Японское издание Best Car поделилось инсайдерской информацией о развитии модельной линейки Toyota. Как стало известно, до конца 2022 года наш ждет несколько премьер. В частности, 2 августа ожидается премьера специальной версии Land Cruiser Prado с улучшенными экстерьером и интерьером. По некоторым данным, на прайсе рамного внедорожника «модернизация» не отразится. Следующее поколение выйдет летом 2023 года.

Что касается, Toyota Prius и Prius PHV нового поколения, то из-за нехватки полупроводников смена поколения отложена на декабрь 2022 года. Известно, что в силовой установке гибрида сохранится нынешний 1,8-литровый двигатель, но батарею могут заменить улучшенной никель-металлогидридной. Но прежде, в сентябре будет представлена обновленная версия Toyota Prius текущего поколения.

В апреле 2023 года смена поколений ждет пятидверный минивэн Toyota Alphard. В следующем поколении вэн лишится спортивной версии Vellfire. Основой «четвертого» Alphard станет недавно разработанная платформа TNGA. Также вэну несколько перерисуют кузов, но габариты сохранятся. Силовые установки новый Toyota Alphard разделит с Crown следующего поколения. Это будут гибридные силовые агрегаты на базе бензиновых моторов рабочим объемом 2,4 и 2,5 литра. Минивэн будет доступен с передним и полным приводом.

Также в конце этого или в начале 2023 года ожидается смена поколения Nissan Serena. Минивэн получит гибридную систему e-Power на базе 1,5-литрового турбированного двигателя от нового X-Trail. Как ожидается, нынешний «мягкий» гибрид с 2,0-литровым мотором останется в прошлом.