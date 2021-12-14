Новинка Nissan готовит еще один кроссовер: каким он будет

Новинку построят на базе кросс-купе Infiniti QX55

В модельной линейке Nissan совсем скоро может появиться новый кроссовер — Skyline. В основу новинки ляжет другая, хорошо знакомая нам модель. Это кросс-купе Infiniti QX55, запущенное в серию в 2020 году. QX55, с вою очередь, построен на базе кроссовера QX50, вышедшего на рынок в 2017 году. Внешне автомобили отличаются только отдельными элементами кузова. Тогда, как технически полностью идентичны.

В движение «донорский» QX55 приводит 2.0 VC-Turbo, генерирующий 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Работает мотор в связке с вариатором Jatco и полным приводом.

Ожидается, что Nissan Skyline укомплектуют гибридной силовой установкой e-POWER, на базе 2,0-литрового мотора QX55, дополненного двумя электромоторами. По предварительным данным, суммарная отдача агрегатов составит 440 л.с.

Infiniti QX55 / Infiniti QX55

Если в планах Nissan ничего не изменится и разработка будет идти успешно, то дебютный показ Skyline состоится в 2022 или 2023 году. Больше подробностей о новинки появится в ближайшее время.