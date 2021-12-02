Новейший Opel Astra 2022 получил самую практичную модификацию для хозяйственных покупателей

В новой генерации автомобиль сменил платформу и получил иной дизайн

Универсал Opel Astra Sports Tourer сменил поколение. От предшественника он отличается как внешне, так и технически. В списке отличий новая платформа EMP2. Она предусматривает использование как традиционных ДВС, так и электрифицированных силовых установок.

Внешне универсал второго поколения похож на хэтчбек Astra, но есть отличия. В частности, узкая передняя светодиодная оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой. Впервые такое решение дизайнеры марки применили к концепту Opel GT X Experimental, представленному в 2018 году.

В салоне изменений тоже достаточно. Самая заметная — новая цифровая панель Pure Panel, объединившая в один блок приборную панель и дисплей мультимедийного комплекса. Также универсал может похвастаться новыми сиденьями в обивке из кожи Nappa и компактным джойстиком, заменившим традиционный рычаг переключения коробки передач.

В движение Astra Sports Tourer приводит 1,2-литровый турбированный двигатель в двух вариантах мощности 110 и 130 л.с. В пару первому предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач, второму — восьмидиапазонная автоматическая. Также у нового универсала будет дизельная модификация с мотором рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 130 л.с. Кроме того, Opel предложит клиентам две гибридные версии мощностью 180 и 225 л.с.

Прием предварительных заказов на Opel Astra Sports Tourer второй генерации стартует в начале 2022 года. Первые автомобили покупателям доставят в середине 2022 года. Стоимость новинки пока не озвучена.